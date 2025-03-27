Лоран Мекис: Мы рады вновь поработать с Лиамом

Руководитель Racing Bulls Лоран Мекис прокомментировал возвращение в команду Лиама Лоусона и пожелал удачи Юки Цуноде в Red Bull Racing.

Лоран Мекис: «Мы невероятно гордимся тем, что Юки заслужил переход в Red Bull Racing! Его прогресс в прошлом году и в начале 2025-го был впечатляющим. Лично для меня и для всех в Фаэнце и Милтон-Кинсе было честью видеть этот прогресс. Энергия и позитивный настрой Юки освещали каждый уголок наших баз и боксов, и он всегда будет частью Racing Bulls! Мы желаем ему заслуженного успеха в Red Bull Racing.

Все в Racing Bulls рады возможности вновь усердно поработать с Лиамом и предоставить ему наилучшую среду, чтобы он смог блистать в нашей машине и раскрыть талант, который, как мы знаем, у него есть.

Он отлично вписался в команду в прошлом году, и мы с нетерпением ждём предстоящий вызов и возможность вырасти, как команда. Вместе с Айзеком Хаджаром, который хорошо начал сезон, мы знаем, что у нас молодой и сильный состав пилотов».

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