Президент WBC назвал гонорары в бою за звание абсолютного чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бенавидес

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение, что абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивол (24–1, 12 КО) должен провести обязательную защиту против непобежденного американца Дэвида Бенавидеса (30–0, 24 КО).

Президент организации Маурисио Сулейман рассказал, что боксеры получат солидные гонорары, если договорятся о поединке:

«Это отличная возможность заработать приличные деньги. Если они договорятся встретиться на ринге, то их гонорары составят 8 млн долларов. Бивол получил за последний бой с Бетербиевым всего 2,7 миллиона, поэтому у него появилась прекрасная возможность провести финансово выгодный поединок.

У россиянина нет другого выхода. Если он не планирует проводить обязательную защиту, то должен отказаться от титула WBC и звания абсолютного чемпиона мира. В таком случае пусть дерется третий раз с Бетербиевым, а Бенавидес автоматически получит полноценный титул», – рассказал Сулейман.

Дэвид Бенавидес последний раз выходил на ринг в феврале этого года, когда одолел кубинца Давида Морреля единогласным судейским решением. В прошлом году американский боксер победил экс-чемпиона мира из Украины Александра Гвоздика (UD 12).

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