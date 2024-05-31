Леонид ЛОИВСКИЙ: «Вероятность боя Ломаченко и Беринчика? 0 процентов»

Леонид Лоивский

Экстренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский оценил вероятность боя между украинскими боксерами Денисом Беринчиком и Василием Ломаченко.

– Какова вероятность, что поединок Ломаченко – Беринчик организуют?

– В первую очередь, Украину нужно поздравить, что, благодаря ВСУ, ребята боксируют и прославляют нашу страну и у нас сразу три чемпиона – Ломаченко, Усик, Беринчик и еще и «временный» – Богачук. Вероятность боя Ломаченко и Беринчика? Для меня – это ноль процентов, потому что важна финансовая сторона и для телевидения на Западе этот поединок будет неинтересен.

– Когда боксеры могут встретиться в ринге?

– Когда они договорятся.

– Насколько этот бой будет важным для каждого из боксеров?

– Более важным он будет для Ломаченко, ведь есть возможность выиграть еще один пояс. Он неоднократно говорил, что мечтает об этом. Хотя и для Беринчика эта схватка важна. Сложный вопрос.

Ранее вероятность организации боя между Василием Ломаченко и Денисом Беринчиком оценил Сергей Богачук.

sport.ua