Без шансов для претендента. Иноуэ нокаутировал соперника в четвертом раунде

Getty Images/Global Images Ukraine. Иноуэ – Юн Ким

24 на арене «Ariake Arena» в Токио (Япония) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок во втором легчайшем весе (до 55,3 кг).

Абсолютный чемпион мира из Японии Наоя Иноуэ (28–0, 25 КО) встретился с претендентом Е Юн Кимом (21–2–2, 13 КО, Южная Корея), который заменил травмированного Сэма Гудмана за две недели до боя.

Ким не имел полноценного тренировочного лагеря, поэтому шансы продержаться до второй половины поединка были минимальными. Претендент пытался работать с дистанции, контратаковал и периодически неплохо двигался на ногах. Иноуэ отдал сопернику инициативу в первом раунде, а начиная со второго принялся разбивать Кима сериями ударов.

Колоссальная разница в мастерстве и превосходство Иноуэ в технике достаточно быстро превратили бой в односторонний. Японский «Монстр» успешно нанес несколько ударов в корпус, сбил дыхание оппонента, однако тот призывал бить еще. В четвертом раунде чемпион словил Кима ударом слева, тот рухнул на канвас и еще долго пытался прийти в себя. Без сенсации – Иноуэ ТКО 4.

Видеообзор поединка (ожидается):

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine. Иноуэ – Юн Ким

Getty Images/Global Images Ukraine. Иноуэ – Юн Ким

Getty Images/Global Images Ukraine. Иноуэ – Юн Ким

Getty Images/Global Images Ukraine. Иноуэ – Юн Ким

Getty Images/Global Images Ukraine. Иноуэ – Юн Ким

Видео нокаута:

sport.ua