Болонья может усилить состав команды нападающим Милана

Конкуренцию итальянскому клубу могут составить клубы Саудовской Аравии
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"Болонья" может усилить атаку своей команды нападающим "Милана", который готов уйти из клуба этой зимой.
Согласно сообщению от журналиста Николо Скиры, 25-летний Самуэль Чуквуезе очень близок к тому, чтобы покинуть "Милан" в зимнее трансферное окно. "Болонья" и несколько клубов Саудовской Аравии проявили интерес к перспективному нигерийскому нападающему.
Ранее появлялась информация о том, что лондонский "Арсенал" рассматривает вариант с приглашением Чуквуезе в клуб из-за травмы Букайо Сака.
В этом сезоне Самуэль Чуквуезе отметился тремя голами и одним ассистом в 22 матчах за "Милан" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.