Почеттино: мы не можем вести себя подобным образом

Наставник Челси прокомментировал инцидент с пенальти

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Во время матча 33-го тура "Челси" — "Эвертон" был назначен пенальти, за который чуть не подрались Джексон и Мадуэке. Тренеру "пенсионеров" это не понравилось. Комментарий Почеттино:

"Очень жаль. Я сказал об этом игрокам, мы провели собрание со всем персоналом. Мы не можем вести себя подобным образом. Я сказал им, что это последний раз, когда я принимаю подобное поведение. Они все были вовлечены в подобную ситуацию. Все вы были. Это не шутка. Это показывает, что мы находимся в процессе, когда нам нужно многому научиться. Как и вся команда. Если мы хотим стать великой командой, нам нужно измениться и мыслить коллективно, а не индивидуальными достижениями. Я ясно дал понять, что Палмер — будет пробивать. Печально, что это произошло, и я не собираюсь мириться с тем, что это может повторится".

Напомним, что "Челси" не проигрывает уже восемь матчей подряд в АПЛ, последнее поражение было от "Вулвз" 04.02.2024. За это время они одержали 4 победы и 4 ничьих.

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