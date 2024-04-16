Вольфф: Надеюсь, нам удастся догнать McLaren и Ferrari

Тото Вольфф, руководитель команды Mercedes, признал, что догнать Red Bull Racing не удастся и в этом году, поэтому надо сосредоточиться на решении более реалистичных задач.

Какие-то сложности локального характера у команды из Брэкли бывали и раньше, но она с ними справлялась, однако когда Формула 1 перешла на новый технический регламент, и в основе аэродинамики машин вновь, как и несколько десятилетий назад, принцип граунд-эффекта, Mercedes уже третий год подряд не удаётся построить по-настоящему эффективное шасси.

«Команда занимается тем, что переделывает машину, и это надо признать, – заявил Вольфф. – В этом году никому не удастся догнать Макса Ферстаппена. Эффективность машины Red Bull Racing, его мастерство пилотирования, а также то, как он работает с резиной, производят сильное впечатление. По сути наша задача в этом сезоне – попытаться стать лучшими из остальных, именно за это мы сейчас боремся. Надеюсь, нам удастся догнать McLaren и Ferrari и вступить в спор за 2-е место в Кубке конструкторов.

Можно сказать, мы в каком-то смысле на ничейной территории, потому что Макс и Red Bull далеко впереди, а мы среди команд, которые ведут борьбу за 2-е, 3-е, 4-е места, хотя это никому не нравится. Но такова реальность, и в этих новых условиях мы стараемся добиться максимально возможных результатов.

Для этого нам надо одолеть непосредственных соперников, признавая, что лидеры справляются с делом лучше нас. Но в 2026 году произойдут большие изменения, и, конечно, тогда у любой команды будут более реалистичные возможности бросить вызов Red Bull. До этого остаётся менее двух сезонов, но мне не хочется, чтобы наши проблемы продолжались и следующие 18 месяцев. Я лишь надеюсь, что мы сможем добиться успеха, и команда будет двигаться по восходящей траектории.

Пока нам не удаётся бороться с Ferrari и McLaren, но мы всё-таки сможем, и это намного более реалистичная цель, чем одолеть Макса».

На недавнем этапе в Японии, где Ферстаппен одержал третью победу в этом сезоне, гонщики Mercedes заняли 7-е и 9-е места. После четырёх гонок Mercedes занимает 4-е место в Кубке конструкторов, на её счету в два с лишним раза меньше очков, чем у McLaren, которая находится на 3-й строчке, и почти в четыре раза меньше, чем у Ferrari.

Отыграть даже это отставание команде Тото Вольффа будет очень сложно, и остаётся лишь рассчитывать только на то, что соперники рано или поздно столкнутся с какими-то сложностями. Но пока проблемы возникают только у Mercedes, как это было в Австралии, где Льюис Хэмилтон сошёл с дистанции на 15-м круге из-за отказа двигателя, а Джордж Расселл за два круга до финиша попал в аварию, отчасти спровоцированную Фернандо Алонсо, и разбил машину.

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