В Netflix планируют купить права на трансляцию Формулы 1

Стриминговый сервис Netflix планирует приобрести права на прямые трансляции Формулы 1.

В руководстве сервиса заинтересованы транслировать гонки на территории США. На данный момент права по показ Формулы 1 в США принадлежат ESPN и обходятся телеканалу в сумму около $90 миллионов в год.

По информации The Times, у ESPN истёк срок, во время которого можно было продлить права на эксклюзивной основе, и теперь в конкурсе на покупку могут участвовать третьи стороны, в число которых и входит Netflix.

В FOM не планируют продавать Netflix всемирные права на трансляции Формулы 1, но стриминговый сервис может участвовать в тендерах на покупку прав в отдельных странах, не только в США, что приведёт к росту стоимости для телекомпаний.

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