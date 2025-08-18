Кубок Италии. Милан начал вторую каденцию Аллегри без особой яркости, но уверенно

Кубок Италии. Первый раунд

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" – "Бари" 2:0

Голы: Леау 14, Пулишич 47

"Милан": Маньян, Томори, Габбия, Павлович, Салемакерс (Окафор 81), С. Риччи (Модрич 66), Фофана, Лофтус-Чик (Яшари 66), Эступиньян, Пулишич (Муса 66), Леау (С. Хименес 17)

"Милан" начал сезон 2025/26 и вторую каденцию Массимилиано Аллегри. Начал на неделю ранее, чем все другие итальянские гранды. Причина – кошмарный сезон 2024/25, по итогам которого даже остался без Еврокубков и, соответственно, был отброшен в сетке Кубка Италии. Аллегри и был призван исправлять ситуацию, вытаскивать команду из ямы. Аллегри, предыдущим матчем в Кубке которого был выигранный финал-2024 с "Ювентусом". Своеобразную защиту своего личного титула Макс начал успешно.

В его первом матче его новая команда не сказать чтобы особо впечатлила. Довольно длинные отрезки матча проводила в медленном темпе. По воротам пробила 24 раза, но по-настоящему опасными были считанные удары. Зато позволила по воротам Маньяна пробить лишь шесть раз, в створ – лишь однажды, мячом владела 65 процентов времени. И в целом чувствовала себя очень уверенно. Соперник, середняк Серии Б в предыдущем сезоне, проблем почти не доставлял. Разве что более-менее неплохо держался в обороне.

Начал как раз "Бари" неплохим ударом Мoнчини из-за пределов штрафной. Немного неточно. Но вскоре Фофана ответил. Его мощный удар из левой части штрафной отбил вратарь Черофолини. А вскоре Томори навесил справа на голову Леау, четко замкнувшему. Правда, сразу же португалец травмировался и был заменен. И без него темп упал. До перерыва запомнился разве что удар Пулишича в перекладину с острого угла и еще несколько чуть неточных. А еще и вратарь Маньян работал, против дальнего удара.

В начале второго тайма замена Леау Сантьяго Хименес в быстрой атаке получил мяч в левой части штрафной от Пулишича (оба играли форвардов в схеме 3-5-2, как и Леау перед заменой) и вернул ему в центр. 2:0. На чем игра практически завершилась, моменты практически прекратились. Немного оживил ее Лука Модрич в дебюте за команду, за которую болел в детстве. Но Черофолини взял не очень сложный удар, а опасный прострел хорвата не нашел никого во вратарской.

В следующем раунде "Милан" примет "Лечче", регионального соперника "Бари".

==========

"Чезена" – "Пиза" 0:0, 1:2 пен.

Подопечные бывшего игрока "Милана" Альберто Джилардино избежали "проклятия новичков Серии А" и все же победили "Чезену" из Второго дивизиона. Хотя и в серии пенальти, в которой обе команды реализовали лишь три удара на двоих из десяти. Встретится команда Джилардино в следующем раунде с "Торино" или "Моденой". В гостях.

Интересно, что ворота "Чезены" в матче защищал Джонатан Клинсманн, а в запасе "Пизы" матч провел игрок атаки Луис Буффон. Сыновья, причем не только с амплуа, но и с гражданством, отличающимся от отцов. Первый играл за молодежную и юношеские сборные США, второй играет за юношескую сборную Чехии.

