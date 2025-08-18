Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Боб Арум

Известный американский промоутер Боб Арум назвал одно из крупнейших ограблений в истории бокса. Арум вспомнил, как Оскар Де Ла Хойя проиграл свой первый бой.

«Любой, кто объективно наблюдал за боем Де Ла Хойя – Тринидад, в первых 10 раундах вряд ли сможет отдать Феликсу хотя бы две трехминутки. Оскар разгромил его и перебоксировал. Я был в шоке. Я был ошеломлен решением судей. Оскар явно выиграл тот бой», – отметил Арум.

В 1999 году Де Ла Хойя потерпел первое поражение на профи-ринге, проиграв Феликсу Тринидаду решением большинства судей.

sport.ua