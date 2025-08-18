Жак Вильнёв: По темпу Стролл не уступает Алонсо

Жак Вильнёв обычно готов раскритиковать любого гонщика, когда есть за что – по крайней мере, по мнению чемпиона мира 1997 года. И авторитетов для него не существует. Тем более удивительно, когда он вступается за тех, кого часто поругивают. В данном случае речь о Лэнсе Стролле, напарнике Фернандо Алонсо по команде Aston Martin.

«Конечно, Лэнс заслуживает места в Формуле 1, – не сомневается Вильнёв и вот какие аргументы приводит. – Причём тут всё просто: эта команда могла обанкротиться, если бы не Лоуренс Стролл, так что он по праву пригласил в Aston Martin своего сына и оставил его в Формуле 1.

Лэнс не последние места занимает, а по темпу не уступает Фернандо Алонсо. С того момента, когда Алонсо продлил контракт с командой, у него начались сложности, а выступления Лэнса производят более приятные впечатления».

Вильнёв подчеркнул, что и в прежние времена в Формуле 1 было немало выходцев из весьма состоятельных семей, достаточно упомянуть Ники Лауду и Айртона Сенну. Сейчас это Ландо Норрис и Лэнс Стролл, что вполне нормально, лишь бы эти гонщики показывали достойные результаты.

«Лэнсу повезло, но в этом нет ничего плохого – ему только надо показывать, что он умеет быстро ездить в гонках», – добавил Вильнёв.

Источник