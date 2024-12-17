Бриаторе: у Алонсо было предложение от Williams

Менеджер Фернандо Алонсо и советник Alpine Флавио Бриаторе рассказал Auto Motor und Sport о ранее неизвестном предложении Williams, полученном испанцем до подписания контракта с Aston Martin…

Флавио Бриаторе: «Я никогда не отходил от дел. Я был послом спорта и вместе со Стефано Доменикали работал с новыми гонками и маркетинговыми проектами. Как менеджер Фернандо Алонсо я всегда был в курсе событий.

Формула 1 никогда тебя по-настоящему не отпускает. Я скучал по работе, когда состоялся разговор с боссом Renault Лукой де Мео. Я знаю его много лет. Я сказал ему, что грустно видеть бывшую чемпионскую команду в таком состоянии.

Возникла идея немного помочь, хотя я не был уверен, поскольку в Формуле 1 многое изменилось. Фернандо хотел остаться, ведь предыдущий сезон прошёл не так уж плохо – мы планировали подписать контракт в Канаде.

Но внезапно исчез Лоран Росси. Я не мог с ним связаться и в тот момент начал общаться с Лоуренсом Строллом из Aston Martin. Кроме того, у Фернандо было предложение от Williams, но я сказал им, что сначала нужно привести команду в порядок. В итоге мы подписали контракт с Aston Martin».

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