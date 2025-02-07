Ferrari проведёт обкатку SF-25 в день презентации

Менее двух недель остаётся до общей презентации, на которой все команды Формулы 1 покажут раскраску своих машин для сезона 2025 года. Шоу F1 Live пройдёт в Лондоне 18 февраля, а на следующий день в Маранелло Ferrari проведёт презентацию новой машины SF-25.

Как удалось выяснить итальянской прессе, в этот же день на трассе Фьорано пройдёт обкатка новинки в рамках одного из двух разрешённых на сезон съёмочных дней.

Запланировано, что за рулём SF-25 поработают оба гонщика команды – Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон, которые смогут проехать одинаковую дистанцию.

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