Макс Ферстаппен: Машина ехала как по рельсам

Макс Ферстаппен одержал свою четвёртую победу в сезоне – в Шанхае его превосходство было практически безоговорочным…

Макс Ферстаппен (1-й): «Гонка прошла замечательно! Думаю, что мы были невероятно быстрыми с самого начала уик-энда, и пилотирование просто доставляло мне настоящее удовольствие, причём на любой резине. Кроме того, сегодня мы отлично действовали на рестартах, машина ехала как по рельсам, и за рулём я мог делать всё, что хотел.

Конечно, в такие уик-энды у меня прекрасное настроение, и здесь, в Китае, мы добились прекрасных результатов. В какой-то момент я проехал по обломкам, валявшимся на трассе, и мне показалось, что звук работы машины немного изменился, а по прошлому опыту я помню, что такое уже бывало и заканчивалось сходом.

Поскольку по этим обломкам я проехал на скорости в 300 км/ч, а шины были уже порядком изношены, то они вполне могли получить повреждения, поэтому я решил подстраховаться и попросил команду лишний раз всё проверить.

Следующая гонка пройдёт в Майами, где мы обычно выступаем неплохо. Это не самая простая трасса, и уик-энд во Флориде всегда сопровождается безумной атмосферой, так что там нас ждёт множество всяких дел и событий».

Серхио Перес (3-й): «К сожалению, автомобиль безопасности выехал в не самый удачный для нас момент, и мы потеряли две позиции. Значительную часть дистанции я проехал на жёстких шинах, а когда на первых кругах гонки приходится так агрессивно атаковать, это, конечно, приводит к более быстрому их износу. По крайней мере нам удалось подняться на подиум, хотя было бы неплохо завоевать победный дубль.

Нам определённо не хватало темпа, особенно на шинах состава Medium, к тому же у нас были некоторые сложности с балансом. Готовясь к сегодняшнему дню, мы во многом пересмотрели настройки машины, но оказалось, что мы не лучшим образом учли, какими будут температурные условия.

Но в целом мы довольно уверенно отработали в этот уик-энд, хотя ещё предстоит понять, по каким причинам сегодня наш темп был ниже, чем предполагалось. Постараемся в следующей гонке выступить более уверенно – это наша цель».

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