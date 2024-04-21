Есть политики, которые видят во мне конкурента на предстоящих выборах мэра Киева: друг Милевского ответил на обвинения в подкупе игроков Миная

Сергей Третьяк, известный благодаря дружбе с Артемом Милевским , считает, что политические конкуренты хотят использовать скандал с подкупом двух игроков Миная, чтобы помешать ему стать мэром Киева.

Об этом Третьяк заявил в интервью «Украинскому футболу».

«Есть серьезные люди, политики, которые видят во мне конкурента на предстоящих выборах мэра Киева. Они хотят испортить мою репутацию и всячески распространяют ложную информацию, будто я участвую в грязных делах».

<p Также Сергей рассказал свою версию событий вышеупомянутого скандала.

«Артем [Милевский] заканчивал карьеру в Минае. И мы решили на твиче сделать стрим с бывшим игроком Минаю и нынешними, пригласив Немчанинова и Скибу. Они сказали, что у них тренировочный режим и Любенович их в такое время не отпустит. Я предложил встретиться на чай, Немчанинов согласился. У нас зашел разговор о предстоящем матче. Я знал, что Шахтер стимулировал Минай в размере 100 тысяч за ничью и 150 за победу над Динамо. эту информацию.

Но у меня была еще инсайдерская информация (не могу разглашать источник), что некоторые игроки Минаю намерены слить матч Динамо. Я прямо спросил Немчанинова: «Ходят слухи, что среди вас есть крысы, которые не хотят отбирать очки и собираются проиграть Динамо. Это правда?».

Немчанинов сказал, что это неправда. Я говорю: «Но ты начинаешь в составе». Дмитрий ответил: «Я начинаю, потому что был в составе, когда матч прервали. Но я ничего не знаю о планируемой нечестной игре».

Ну ладно, раз не знаешь, узнаю у Скибы. Поехал прощупать его. Он тоже подтвердил, что Шахтер стимулирует Минай, но опроверг, что игроки ужгородского клуба намерены сдать матч. Тогда я ему сказал: «Я поставил фору – 1.5 Динамо». Скиба ответил: «Я сделаю все, чтобы твоя ставка не сыграла».

Мы посмеялись и разошлись. А дальше вы сами все видели. Немчанинов, который говорит, что я ему якобы предлагал пять тысяч долларов, а он отказался, чудом забивает автогол. Ну смешно же».