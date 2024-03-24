Ф3: Дино Беганович выиграл воскресную гонку в Мельбурне

Победой Дино Бегановича завершилась воскресная гонка Формулы 3 в Мельбурне. Вместе с ним на подиум поднялись Леонародо Форнароли и Габриэле Мини.

Старт для первой пятёрки прошёл спокойно и обладатель поула Леонардо Форнароли сохранил лидерство. Позади на выходе из первого поворота Тим Трамниц поддел машину Тасанапола Интрафувасака, которого развернуло и отбросило в машину Софии Флёрш. Трамниц продолжил движение, а Флёрш и Интрафувасак сошли со сломанной подвеской.

В одиннадцатом повороте первого круга произошло столкновение между Томми Смитом и Джозефом Лоуком, в результате которого оба застряли в гравии. На трассу выехал автомобиля безопасности.

Гонка возобновилась на шестом круге из двадцати трёх. Первая тройка сохранила позиции, а Люк Браунинг в третьем повороте обогнал Никиту Бедрина в борьбе за четвёртое место. Арвид Линдблад воспользовался потерей скорости Бедрина, и тоже прошёл Никиту в четвёртом повороте.

Форнароли в попытке оторваться от преследователей показал лучший круг, но на седьмом круге его результат улучшил Дино Беганович.

На восьмом круге Оливер Гёте попробовал атаковать Бедрина, но сам ошибся и пропустил Мари Бою. Впрочем, Оливер довольно быстро отыгрался и вернул себе седьмую позицию. В конце круга Сантьяго Рамос после контакта с Ноэлем Леоном отправился в боксы менять проколотую заднюю правую шину, а Леон – переднее антикрыло.

На двенадцатом круге Беганович провёл атаку на Габриэле Мини и вышел на второе место. Джошуа Дюфека развернуло на выходе из десятого поворота, и ехавший вплотную Каллум Вуазен не без труда смог избежать столкновения с соперником, объехав его на полной скорости по гравию. Оливер Гёте и Арвид Линдблад откатились в конец первой десятки.

На следующем круге Мини выпал из первой тройки после того, как его обогнал Люк Браунинг.

На четырнадцатом круге Беганович догнал Форнароли и перед девятым поворотом провёл обгон и вышел в лидеры гонки.

На пятнадцатом круге Мари Боя обогнал Бедрина в девятом повороте в борьбе за шестое место. По ходу третьего сектора Никита потерял ещё две позиции, пропустив Себастьяна Монтойю и Чарли Вурца. На следующем круге Монтойя и Вурц в первом и третьем поворотах соответственно обогнали Бойю.

На восемнадцатом круге Вурц обогнал Монтойю, а Гёте в борьбе за восьмое место – Бедрина. Перед самым финишем Никита вернул себе восьмое место, заработав первые в сезоне очки.

На двадцать втором круге Мини атаковал Браунинга перед девятым поворотом и вернул себе место на подиуме.

Дино Беганович уверенно довёл гонку до первой в сезоне победы. Леонародо Форнароли финишировал вторым и второй раз в сезоне поднялся на подиум. Третье место Габриэле Мини стало его лучшим результатом в сезоне. Финишировавший четвёртым Люк Браунинг укрепил лидерство в личном зачёте.

Следующий этап Формулы 3 пройдёт в итальянской Имоле с 17 по 19 мая.

Пилот Команда Разница Круги 1. Д.Беганович Prema 41:23:816 23 2. Л.Форнароли Trident +1.682 23 3. Г.Мини Prema +3.221 23 4. Л.Браунинг Hitech GP +4.050 23 5. Ч.Вурц Jenzer Motorsport +16.958 23 6. С.Монтойя Campos Racing +21.230 23 7. М.Боя Campos Racing +21.492 23 8. Н.Бедрин PHM Racing +25.610 23 9. О.Гёте Campos Racing +26.530 23 10. К.Мэнселл ART Grand Prix +26.785 23 11. А.Линдблад Prema +27.009 23 12. С.Мегетуниф Trident +29.437 23 13. Л.ван Хёпен ART Grand Prix +29.512 23 14. М.Эстерсон Jenzer Motorsport +30.441 23 15. Т.Трамниц MP Motorsport +33.023 23 16. А.Дюнн MP Motorsport +33.577 23 17. М.Загазета Jenzer Motorsport +34.067 23 18. К.Штука MP Motorsport +37.812 23 19. Н.Цолов ART Grand Prix +38.222 23 20. К.Шилдс Hitech GP +42.693 23 21. К.Вуазен Rodin Motorsport +44.080 23 22. Д.Дюфек PHM Racing +52.748 23 23. П.Вишницкий Rodin Motorsport +1'01.595 23 24. С.Рамос Trident +1'09.926 23 25. Н.Леон Van Amersfoort Racing +1'10.635 23 26. М.Стенсхорн Hitech GP +1'14.235 23 -. С.Флёрш Van Amersfoort Racing Сход 1 -. Т.Интрафувасак PHM Racing Сход 0 -. Т.Смит Van Amersfoort Racing Сход 0 -. Д.Лоук Rodin Motorsport Сход 0

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