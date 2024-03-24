Ф3: Дино Беганович выиграл воскресную гонку в Мельбурне

Победой Дино Бегановича завершилась воскресная гонка Формулы 3 в Мельбурне. Вместе с ним на подиум поднялись Леонародо Форнароли и Габриэле Мини.
Старт для первой пятёрки прошёл спокойно и обладатель поула Леонардо Форнароли сохранил лидерство. Позади на выходе из первого поворота Тим Трамниц поддел машину Тасанапола Интрафувасака, которого развернуло и отбросило в машину Софии Флёрш. Трамниц продолжил движение, а Флёрш и Интрафувасак сошли со сломанной подвеской.
В одиннадцатом повороте первого круга произошло столкновение между Томми Смитом и Джозефом Лоуком, в результате которого оба застряли в гравии. На трассу выехал автомобиля безопасности.
Гонка возобновилась на шестом круге из двадцати трёх. Первая тройка сохранила позиции, а Люк Браунинг в третьем повороте обогнал Никиту Бедрина в борьбе за четвёртое место. Арвид Линдблад воспользовался потерей скорости Бедрина, и тоже прошёл Никиту в четвёртом повороте.
Форнароли в попытке оторваться от преследователей показал лучший круг, но на седьмом круге его результат улучшил Дино Беганович.
На восьмом круге Оливер Гёте попробовал атаковать Бедрина, но сам ошибся и пропустил Мари Бою. Впрочем, Оливер довольно быстро отыгрался и вернул себе седьмую позицию. В конце круга Сантьяго Рамос после контакта с Ноэлем Леоном отправился в боксы менять проколотую заднюю правую шину, а Леон – переднее антикрыло.
На двенадцатом круге Беганович провёл атаку на Габриэле Мини и вышел на второе место. Джошуа Дюфека развернуло на выходе из десятого поворота, и ехавший вплотную Каллум Вуазен не без труда смог избежать столкновения с соперником, объехав его на полной скорости по гравию. Оливер Гёте и Арвид Линдблад откатились в конец первой десятки.
На следующем круге Мини выпал из первой тройки после того, как его обогнал Люк Браунинг.
На четырнадцатом круге Беганович догнал Форнароли и перед девятым поворотом провёл обгон и вышел в лидеры гонки.
На пятнадцатом круге Мари Боя обогнал Бедрина в девятом повороте в борьбе за шестое место. По ходу третьего сектора Никита потерял ещё две позиции, пропустив Себастьяна Монтойю и Чарли Вурца. На следующем круге Монтойя и Вурц в первом и третьем поворотах соответственно обогнали Бойю.
На восемнадцатом круге Вурц обогнал Монтойю, а Гёте в борьбе за восьмое место – Бедрина. Перед самым финишем Никита вернул себе восьмое место, заработав первые в сезоне очки.
На двадцать втором круге Мини атаковал Браунинга перед девятым поворотом и вернул себе место на подиуме.
Дино Беганович уверенно довёл гонку до первой в сезоне победы. Леонародо Форнароли финишировал вторым и второй раз в сезоне поднялся на подиум. Третье место Габриэле Мини стало его лучшим результатом в сезоне. Финишировавший четвёртым Люк Браунинг укрепил лидерство в личном зачёте.
Следующий этап Формулы 3 пройдёт в итальянской Имоле с 17 по 19 мая.
|Пилот
|Команда
|Разница
|Круги
|1. Д.Беганович
|Prema
|41:23:816
|23
|2. Л.Форнароли
|Trident
|+1.682
|23
|3. Г.Мини
|Prema
|+3.221
|23
|4. Л.Браунинг
|Hitech GP
|+4.050
|23
|5. Ч.Вурц
|Jenzer Motorsport
|+16.958
|23
|6. С.Монтойя
|Campos Racing
|+21.230
|23
|7. М.Боя
|Campos Racing
|+21.492
|23
|8. Н.Бедрин
|PHM Racing
|+25.610
|23
|9. О.Гёте
|Campos Racing
|+26.530
|23
|10. К.Мэнселл
|ART Grand Prix
|+26.785
|23
|11. А.Линдблад
|Prema
|+27.009
|23
|12. С.Мегетуниф
|Trident
|+29.437
|23
|13. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|+29.512
|23
|14. М.Эстерсон
|Jenzer Motorsport
|+30.441
|23
|15. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|+33.023
|23
|16. А.Дюнн
|MP Motorsport
|+33.577
|23
|17. М.Загазета
|Jenzer Motorsport
|+34.067
|23
|18. К.Штука
|MP Motorsport
|+37.812
|23
|19. Н.Цолов
|ART Grand Prix
|+38.222
|23
|20. К.Шилдс
|Hitech GP
|+42.693
|23
|21. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|+44.080
|23
|22. Д.Дюфек
|PHM Racing
|+52.748
|23
|23. П.Вишницкий
|Rodin Motorsport
|+1'01.595
|23
|24. С.Рамос
|Trident
|+1'09.926
|23
|25. Н.Леон
|Van Amersfoort Racing
|+1'10.635
|23
|26. М.Стенсхорн
|Hitech GP
|+1'14.235
|23
|-. С.Флёрш
|Van Amersfoort Racing
|Сход
|1
|-. Т.Интрафувасак
|PHM Racing
|Сход
|0
|-. Т.Смит
|Van Amersfoort Racing
|Сход
|0
|-. Д.Лоук
|Rodin Motorsport
|Сход
|0