Севилья готовит трансфер «нового Довбика» из Динамо

Нападающий молодежного состава киевского Динамо Матвей Пономаренко может сменить клуб.

Об этом сообщает Todofichajes.

Севилья попытается подписать 18- летнего украинца в летнее трансферное окно. Отмечается, что из-за проблем с финансами андалусийцы предпочитают именно трансферы перспективных футболистов. В Пономаренко руководство испанского клуба видит «нового Артема Довбика».

Также форвардом интересуются ведущие команды Польши и Германии, а также клуб английской Премьер-лиги Брентфорд.

В текущем сезоне Пономаренко успел дебютировать за взрослую команду киевлян, но провел на поле всего 2 минуты. А в молодежном чемпионате у нападающего 19 голов за 12 матчей.

Напомним, накануне появилась информация об интересе немецких клубов к вратарю Динамо. Также недавно «бело-синие» отдали двух игроков в аренду в луганскую Зарю.

champion.com.ua