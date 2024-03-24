КМ. Англия — Бразилия 0:1. Видеообзор матча

Гол Эндрика

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Сборная Бразилии переиграла сборную Англии в товарищеском матче. Единственный гол в матче забил Эндрик с паса Винисиуса Жуниора на 80-й минуте. Он стал первым для 17-летнего таланта в составе Бразилии.

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Команды, на радость болельщикам, создали неплохое количество моментов, но опаснее они были у бразильцев. Неудивительно, что один из них завершился взятием ворот.

Контрольный матч

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Англия — Бразилия 0:1

Гол: Эндрик (80)

Англия: Пикфорд — Уокер (Конса, 20), Стоунз, Магуайр (Данк, 67), Чилуэлл (Гомес, 67) — Райс, Галлахер (Мейну, 75) — Фоден, Беллингем (Боуэн, 67), Гордон (Рашфорд, 75) — Уоткинс

Бразилия: Бенто — Данилу, Бруно, Беральдо, Уэнделл (Бремер, 89) — Гомеш, Гимараес (Луиз, 78), Пакета (Перейра, 70) — Рафинья (Савио, 78), Родриго (Эндрик, 71), Винисиус (Майя, 89)

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