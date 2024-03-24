Джошуа призвали драться с Хрговичем, а не ждать победителя боя Фьюри – Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира в двух категориях Карл Фрэмптон (28-3, 16 KO) призвал Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) сохранять активность и динамику, а не ждать победителя поединка за абсолюта в хевивейте между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

«На месте Эй Джея, я думаю, принял бы бой с Хрговичем. Думаю, что Хргович – идеальный соперник для Джошуа. Это очень, очень выигрышный бой для Эй Джея. Я бы считал его фаворитом в этом бою.

Это позволит ему не терять темп, пока он ждет. Он не может ждать Усика и Фьюри, это может быть даже три боя. Так что я думаю, что нужно принять бой, а после этого сразится с победителем противостояния Фьюри – Усик.

Мне нравится, как часто Джошуа проводил бои в последнее время. Мы часто жалуемся, когда бойцы не так активны», – сказал Фрэмптон.

Ранее сообщалось, что Хргович сразится против Даниеля Дюбуа 1 июня в Саудовской Аравии.

sport.ua