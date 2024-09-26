Промоутер Джошуа: «Аль-Шейх сделает так, чтобы реванш с Дюбуа состоялся»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа

Известный промоутер Эдди Хирн рассказал, почему реванш чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниеля Дюбуа (22-2, 21 KO) и Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) становится все более вероятным.

«Клаусулы о реванше бывают разными. У нас есть бой с Riyadh Season. Один из вариантов – снова сразиться с Даниэлем Дюбуа, и наш контракт заключен с ними.

Турки Аль-Шейх договорится с Фрэнком Уорреном и Даниэлем Дюбуа и сделает так, чтобы этот бой состоялся. Условия должны быть согласованы с ними.

Мы уже согласовали условия, у нас есть возможность провести реванш с Дюбуа. Мы встречались с Его Превосходительством, он хочет реванша. Эй Джей обязательно захочет реванша. Даниель тоже хочет реванша, это самый большой бой для него, и они будут в восторге от него.

Это был тяжелые бой, мы не собираемся возвращаться к такому поединку через 10-12 недель. Джошуа нужен отдых и время на восстановление», – сказал Хирн.

Отметим, что Дюбуа трижды отправлял Джошуа в нокдаун, а в пятом раунде брутально его нокаутировал.

sport.ua