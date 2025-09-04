Точно не с Усиком. Перспективный супертяж готовится к топ-бою

Getty Images/Global Images Ukraine

Перспективный британиский супертяж Мозес Итаума после нокаута Диллиана Уайта в первом раунде вернется в ринг еще в этом году.

Однако промоутер Фрэнк Уоррен уверен, что соперником не будет Александр Усик.

«Мозес проведет бой до конца этого года. От Итаумы уже большие ожидания, но их нужно сдерживать учитывая его возраст и опыт. Всего 13 боев в профессионалах без больших поединков в аматорах, и он все равно показывает себя отлично».

«В этом году у него будет один большой бой против нормального соперника», – сказал Уоррен.

Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»

sport.ua