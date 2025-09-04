Тренер сборной Германии: Виртц — один из наших самых важных игроков

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался об адаптации полузащитника Флориана Виртца в английском "Ливерпуле".

"Он — один из наших самых важных игроков. Он не является классическим № 10, который только хочет иметь мяч, он много двигается и работает. Период перед переходом был для него нелегким, потому что ему приходилось много думать. Его выступления в "Ливерпуле" до сих пор не были такими доминирующими, но и не были такими плохими. Он был топ-звездой в "Байере", и все внимание было приковано к нему. Сейчас в "Ливерпуле" он является одним из многих звезд, распределяющих внимание и давление на многих игроков. Это нормально, что нужно немного времени, чтобы привыкнуть к новому клубу, новой лиге, новой культуре, новому стадиону. Он обязательно еще сыграет великолепные матчи, забьет голы и сделает ассисты. Он может начать это с нами", – сказал специалист.