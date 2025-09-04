Челси объявил заявку на Лигу чемпионов 2025/26

Лондонский «Челси» на официальном сайте опубликовал заявку на Лигу чемпионов сезона 2025/26, в которую не вошли несколько известных футболистов. В списке отсутствуют вингер Рахим Стерлинг, защитник Аксель Дисаси, полузащитник Факундо Буананотте и украинский футболист Михаил Мудрик. Украинец отстранен от еврокубков из-за обвинений в употреблении допинга, однако он включен в заявку команды на матчи чемпионата Англии. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Соперниками «Челси» на групповом этапе турнира станут «Бавария», «Бенфика», «Аякс», «Карабах», «Барселона», «Аталанта», «Пафос» и «Наполи».

Полный список игроков «Челси», заявленных на Лигу чемпионов:

Вратари: Роберт Санчес, Филипп Йоргенсен.

Защитники: Тосин Адарабиойо, Бенуа Бадьяшиль, Трево Чалоба, Леви Колуилл, Марк Кукурелья, Уэсли Фофана, Мало Гюсто, Йоррел Хато, Рис Джеймс, Джош Ачимпонг.

Полузащитники: Мойзес Кайседо, Дариу Эссугу, Энцо Фернандес, Андре Сантос, Ромео Лавия.

Нападающие: Лиам Делап, Алехандро Гарначо, Джейми Гиттенс, Марк Гую, Педру Нету, Коул Палмер, Жуан Педро, Эстеван, Тайрик Джордж.

Первый матч команда Энцо Марески проведет 17 сентября в Мюнхене против немецкой «Баварии».

