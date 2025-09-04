ФИФА остановила трансфер Ляпорта в Атлетик Бильбао

Испанский клуб «Атлетик» Бильбао сообщил о приостановке перехода 31-летнего защитника «Аль-Насра» Эмерика Ляпорта. По информации пресс-службы басков, организация FIFA отклонила запрос на получение международного трансферного сертификата (ITC) для футболиста. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

1 сентября стороны договорились об условиях контракта, после чего «Атлетик» загрузил заявку на трансфер в специальную систему. Однако в документах отсутствовали некоторые необходимые данные.

Уже на следующий день Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) обратилась в FIFA с просьбой сделать исключение из стандартной процедуры и предоставить международный трансферный сертификат от Федерации футбола Саудовской Аравии, чтобы зарегистрировать игрока в составе «Атлетика».

Несмотря на усилия RFEF, FIFA отказала в запросе. В клубе подчеркнули, что продолжат работать над решением этой ситуации. Если трансфер окончательно сорвется, сделка будет аннулирована без каких-либо финансовых последствий.

