Украина – Франция: прогноз и где смотреть матч ЧМ-2026

5 сентября на «Тарчине Арене» во Вроцлаве состоится центральный матч квалификации чемпионата мира-2026 в Европе. Сборная Украины сыграет против вице-чемпионов мира — команды Франции. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция в Украине и мире

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени. Для тех, кто смотреть игру будет на территории Украины – трансляцию будет проводить платформа MEGOGO. Если Вы находитесь в другой стране, то список доступных платформ и каналов можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

Украина

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва считается соперником, которого недооценивать нельзя. В марте украинцы провели два поединка плей-офф за выход в элиту Лиги наций против Бельгии. Дома они добились победы 3:1, однако на выезде уступили 0:3.

Летом команда сыграла два товарищеских матча: поражение от Канады (2:4) и победа над Новой Зеландией (2:1). При этом часть лидеров сборной — Довбик, Зинченко и Яремчук — не имеют достаточной игровой практики, что может сказаться на их форме.

В заявку попали и новички — Очеретько и Михавко. Борьба за первое место с Францией будет крайне сложной задачей, но Украина обязана обгонять Азербайджан и Исландию.

Франция

Франция традиционно входит в число фаворитов любого турнира. Команда Дидье Дешама — действующие вице-чемпионы мира, в составе которых значатся Мбаппе, Дембеле, Тюрам, Барколя и другие звезды. Из-за травм в последний момент выбыли Шерки и Салиба, их заменили Экитике и Павар.

В последнем розыгрыше Лиги наций французы уступили Испании в зрелищном полуфинале (4:5), но затем уверенно обыграли Германию 2:0 в матче за третье место. По словам Дешама, Украина станет самым серьезным соперником для Франции в этой группе.

Личные встречи

История очных противостояний насчитывает множество матчей, и преимущество на стороне французов. Украина добилась всего одной победы — в плей-офф к ЧМ-2014, выиграв дома 2:0, но затем уступив во Франции 0:3.

Прогноз

Букмекеры считают Францию явным фаворитом. Котировки на матч выглядят так: победа Украины — 8,29, ничья — 4,67, победа Франции — 1,39. Поединок пройдет на нейтральном поле во Вроцлаве, но украинцев поддержат как свои, так и польские болельщики.

Эксперты отмечают, что при явном перевесе Франции перспективным вариантом ставки может быть «обе команды забьют» с коэффициентом 2,06.

