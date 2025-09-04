Черкасские Мавпы продлили контракт с защитником Фесуном

Игрок проведет свой четвертый сезон в Суперлиге

Черкасские Мавпы продлили контракт с защитником Максимом Фесуном.

19-летний игрок является воспитанником клуба, а предстоящий сезон станет для него уже четвертым в Суперлиге.

В прошлом сезоне Фесун сыграл 16 матчей, в среднем набирая 0,4 очка, 0,1 подбора и 0,1 передачи.

Ранее Черкасские Мавпы объявили о продолжении сотрудничества с главным тренером команды Дмитрием Нагорным. Под его руководством клуб впервые с 2018 года выиграл медали национального первенства.

Также клуб продлил контракт со своим капитаном Андреем Агафоновым, защитниками Ильей Упырем, Львом Кошеватским и Кириллом Марченко и форвардом Назаром Холодом.

