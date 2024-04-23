Дівчина Гобера відповіла на те, що гравці НБА вважають його найбільш переоціненим баскетболістом ліги

Дівчина центрового «Міннесота» Руді Гобера заступилася за свого хлопця в соцмережах. Джулія Бонілья опублікувала відповідний пост.

«Мій партнер — найвідданіша, цілеспрямована і працьовита людина, яку я знаю. Він заслуговує на повагу за свою рішучість і відданість спорту.

Мені важко мовчати, коли я стикаюся з такою нісенітницею, дурістю та неповагою. Я пишаюся Руді, пишаюся, що він є чудовим товаришем по команді з великим серцем та твердим розумом».

У лютому поточного року Гобер і Бонілья оголосили про те, що чекають на первістка.

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Фото: Sportskeeda, TMZ

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