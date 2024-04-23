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Баскетбол

Дівчина Гобера відповіла на те, що гравці НБА вважають його найбільш переоціненим баскетболістом ліги

Дівчина Гобера відповіла на те, що гравці НБА вважають його найбільш переоціненим баскетболістом ліги

Дівчина центрового «Міннесота» Руді Гобера заступилася за свого хлопця в соцмережах. Джулія Бонілья опублікувала відповідний пост.

«Мій партнер — найвідданіша, цілеспрямована і працьовита людина, яку я знаю. Він заслуговує на повагу за свою рішучість і відданість спорту.

Мені важко мовчати, коли я стикаюся з такою нісенітницею, дурістю та неповагою. Я пишаюся Руді, пишаюся, що він є чудовим товаришем по команді з великим серцем та твердим розумом».

У лютому поточного року Гобер і Бонілья оголосили про те, що чекають на первістка.

Дівчина Гобера відповіла на те, що гравці НБА вважають його найбільш переоціненим баскетболістом ліги

Дівчина Гобера відповіла на те, що гравці НБА вважають його найбільш переоціненим баскетболістом ліги

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Фото: Sportskeeda, TMZ

ua.tribuna.com

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