Гравець «молодіжки» Яму завершив сезон у третьому дивізіоні Німеччини. Його «Баварія» вилетіла у 1/8 фіналу

Уже завершився перший раунд плей-оф третього дивізіону чемпіонату Німеччини. Саме там виступає гравець української «молодіжки» та вихованець харківського баскетболу Десмонд Яму. Він представляє дубль «Баварії» та має важливу роль у команді.

Цьогоріч колектив українця фінішував сезон уже в першому раунді плей-оф, поступившись «Леверкузену» 0:2 в серії. У останньому матчі Десмонд Яму відзначився чотирма очками, двома передачами та сімома підбираннями за 24 хвилини.

У середньому по сезону українець грав 27 хвилин, набирав 6,4 очки, 0,5 передачі та 4,3 підбирання в 27 матчах. У рекордному матчі сезону він мав 26 очок та десять підбирань проти «Людвігсбурга» – дубля команди елітного дивізіону.

Фото: 23.fantom.23

ua.tribuna.com