Макдэвид творит историю! Он сделал то, чего в НХЛ не было 26 лет

Макдэвид сделал пять голевых передач в матче плей-офф НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (слева) сделал пять голевых передач в матче плей-офф НХЛ с «Лос-Анджелес» (7:4). Фото USA Today Sports «Эдмонтон» уверенно начал плей-офф.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 7:4 (2:0, 2:2, 3:2)

Голы: Хаймэн — 1 (Макдэвид, Бушар), 6:52 — 1:0. Хенрик — 1 (Хаймэн, Бушар), 9:36 — 2:0. Хаймэн — 2 (Макдэвид, Хенрик), 24:50 — 3:0. Нюджент-Хопкинс — 1 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 28:24 — 4:0. Андерсон — 1 (Даути, Арвидссон), 30:56 — 4:1. Кемпе — 1 (Байфилд), 37:56 — 4:2. Драйзайтль — 1 (бол., Макдэвид, Бушар), 41:08 — 5:2. Хаймэн — 3 (бол., Макдэвид, Бушар), 46:17 — 6:2. Дюбуа — 1 (Кемпе), 56:56 — 6:3. Мур — 1 (Лафферье), 58:49 — 6:4. Фогеле — 1 (п.в.), 59:34 — 7:4.

Вратари: Скиннер — Тэлбот (59:04 — 59:34).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 45 (15+15+15) — 37 (7+17+13).

Наши: — — Гавриков (20.42/0/+1).

23 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей.

Счет в серии: 1-0.

«Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» знают друг друга как облупленных, поскольку в первом раунде Кубка Стэнли встречаются уже третий год подряд. Однако ни большой кубковый опыт, ни строгая оборонительная модель, ни все старания не помогли «Лос-Анджелесу» сдержать фаворита. До начала серии много говорилось о том, что «Эдмонтону» нельзя давать шансы в большинстве — иначе он обязательно накажет. Однако в стартовой игре «Нефтяники» в этом компоненте выглядели великолепно, использовав три из четырех попыток.

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Но ключевым в матче стал совсем другой фактор, ведь три шайбы хозяева сначала забросили в равных составах. Блестяще проявил себя лидер «Ойлерс» Коннор Макдэвид, которому вовремя дали отдохнуть в концовке регулярного чемпионата, чтобы залечить травму. Канадец отдал пять голевых передач — такого в плей-офф никто не делал аж с 1998 года, когда отличился нападающий «Сент-Луиса» Джефф Куртнолл. В роли пострадавшей стороны 26 лет назад тоже оказался «Лос-Анджелес».

Среди зрителей нижнего яруса на арене «Роджерс Плейс» был замечен Клим Костин. Он после ухода из «Эдмонтона» успел поиграть за «Детройт» и «Сан-Хосе». Но на первый матч «Ойлерс» в Кубке Стэнли он специально прилетел в столицу Альберты, чтобы поболеть за старых друзей. Те не подвели. Зак Хайман даже сделал хет-трик. Кто теперь скажет, что Костин ни при чем?

«Лос-Анджелес» по очевидной причине большую часть времени проводил без шайбы, поэтому включил уровень жестокости на максимум, проведя 67 силовых приемов против 45 у соперника. Однако легкое дыхание интриги во встрече появилось лишь потому, что «Эдмонтон», поведя 4:0, не сумел оставшуюся часть времени провести в максимальной концентрации. К тому же «Кингз» три раза повезло — дважды шайба влетела в сетку ворот Стюарта Скиннера после рикошетов от коньков защитников Эвана Бушара и Дарнелла Нерса, а гол Тревора Мура вряд ли бы случился, не сломайся чуть раньше клюшка у еще одного игрока обороны «Ойлерс» Коди Сеси.

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