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Футбол

Товарищеский матч. Тунис — Хорватия 0:0(пен. 4:5). Абсолютная доминация без реализации

Довели начатое до конца в серии пенальти

Фото: Getty Images

    • Матч между Тунисом и Хорватией прошел почти при полной доминации гостей. Хозяева имели момент на 33-й минуте, где Джеласси оформил гол, который был отменен. После этого — все.

    70% контроля мяча, 11 ударов против 4-х, 9 угловых против 1. Этой красноречивой статистикой можно описать данный поединок. Однако, не хватило реализации. Прибавить хорватам в этом аспекте и все получится.

    По завершению с ничейным результатом, Хорватия решила взять свое и обыграла оппонентов в серии пенальти. Голкиперы проявили себя во всей красе, сделав несколько сейвов, однако, последнее слово было за гостями.

    Товарищеский поединок 23.03.24
    Каирский международный стадион
    Тунис — Хорватия 0:0(пен. 4-5)

    www.ua-football.com

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