Экс-чемпион мира: «Усик сейчас намного превосходит Джошуа»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Александр Усик

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мнением о форме нынешнего чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и экс-чемпиона мира Энтони Джошуа.

«Когда Александр Усик добавляет, то у него увеличивается темп и скорость, украинец начинает доминировать. Бой с Энтони Джошуа не был бы близким, сейчас Усик намного превосходит Джошуа», – рассказал Фроч.

Усик дважды победил Джошуа – единогласным решением судей в 2021 году и раздельным решением в 2022 году.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира рассказал, что Усик выиграет у Джошуа 10 боев из 10.

sport.ua