Ферстаппен: Проблема с тормозами чувствовалась со старта

Два года назад Макс Ферстаппен сошёл с дистанции Гран При Австралии из-за неисправности топливной системы, а сегодня на его машине заклинил задний правый тормоз, и это, разумеется, не позволило лидеру чемпионата мира оставаться на трассе дольше нескольких первых кругов.

Макс Ферстаппен: «Насколько мы могли видеть по телеметрии, с самого старта гонки задний правый тормоз начало подклинивать, и понятно, что при этом начала повышаться температура. Это было похоже на ситуацию, когда вы едете, не отпустив ручной тормоз.

Я сразу почувствовал, что в некоторых поворотах машина ведёт себя как-то странно, её задняя часть становилась всё более нервной. С самого начала уик-энда у нас всё шло хорошо, я был доволен работой команды, но когда у вас заклинит тормоз, то это делу не помогает.

Повторюсь, это чувствовалось практически с самого старта. Пока неясно, с чем связана неисправность, но мы обязательно выясним. Я даже не помню, были ли у нас раньше подобные проблемы, если и были, то очень давно».

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