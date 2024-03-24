<img title="Астон Вилла нацелилась на опытного защитника Атлетико" src="/wp-content/uploads/2024/03/58ba749a8d57b085250f132925ef4990.jpg" alt="Астон Вилла нацела >

Астон Вилла начала переговоры с центрбеком Атлетико Марио Эрмосо по переходу свободным агентом летом этого года.

Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

<p По информации источника, "вилланы" предложили игроку контракт до 2028 года. Английский клуб хочет подписать Эрмосо именно этим летом, потому что уже 30 июня у него истекает соглашение с Атлетико.

Астон Вилла может столкнуться с конкуренцией за 28-летнего испанца. Еще в феврале Скира сообщал, что на Марио претендуют клубы из Англии, Италии и Саудовской Аравии. Вокруг Атлетико в последнее время немало трансферных слухов: сообщалось об интересе «матрасников» к забивному нападающему Спортинга, также стало известно , какую сумму мадридский клуб хочет получить за Жоау Феликса.

champion.com.ua