Известный экс-нападающий "Наполи" разорвал контракт с клубом MLS.

Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио, этим летом "Торонто" прекратило сотрудничество с Лоренцо Инсинье по соглашению сторон. Его контракт с канадским клубом был рассчитан до конца июня 2026 года, с опцией продления на еще один год, впрочем, соглашение было прекращено. Теперь 34-летний итальянец стал свободным агентом.

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В текущем сезоне Лоренцо Инсинье забил один гол и отдал 3 ассиста в 12 матчах за "Торонто" в MLS. Всего на его счету 19 голов и 16 ассистов в 76 матчах за клуб во всех турнирах.

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