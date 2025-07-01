Ястремська – Гофф: прогноз на матч Уимблдона 2025

1 июля на кортах легендарного Уимблдона состоится поединок первого круга между украинкой Даяной Ястремской (42-я в рейтинге WTA) и американкой Коко Гофф (вторая ракетка мира). Старт матча запланирован на 19:00 по киевскому времени. Игру будет транслировать сайт wtatv.com.

Материал с анонсом и прогнозом подготовлен редакцией euro.com.ua со ссылкой на источник.

Ястремская: опасная соперница на траве

Украинская теннисистка в текущем сезоне не завоевала трофеев, однако дважды выходила в финалы — в Линце и Ноттингеме. Особенно уверенно Даяна смотрится на травяном покрытии: она выиграла 6 из последних 8 матчей на этом типе корта, что говорит о хорошей адаптации к быстрым условиям игры.

Лучшим результатом Ястремской на Уимблдоне остается выход в четвертый круг в 2019 году. Однако сейчас ей предстоит чрезвычайно сложное испытание — матч против одной из главных звезд женского тенниса. Чтобы иметь шансы на успех, украинке необходимо с самого начала демонстрировать агрессивную и стабильную игру.

Ястремская славится атакующим стилем: она предпочитает доминировать, а не ждать ошибок соперницы. Именно такая манера может стать ключом к сенсации.

Коко Гофф: фаворитка, но с уязвимостями

Уимблдон — не самый удачный турнир для Гофф: она ни разу не проходила дальше четвертого круга. При этом в 2024–2025 сезонах Коко показала невероятный прогресс на грунтовых турнирах — финалы в Мадриде и Риме, а также триумф на Ролан Гаррос. В финале French Open она обыграла Арину Соболенко в упорной борьбе — 6:7, 6:2, 6:4.

Тем не менее, старт травяного сезона получился для американки неудачным — поражение в первом же матче от китаянки Ван в Берлине (3:6, 3:6) оставило вопросы по её готовности к Уимблдону.

Важно отметить, что несмотря на молодой возраст (21 год), Гофф уже завоевала два титула Большого шлема. Однако её стабильность на траве — под большим вопросом.

Очные встречи: преимущество за Гофф

Теннисистки встречались трижды — все матчи проходили на грунте, и все три завершились победами Гофф. Последний поединок состоялся весной этого года в Мадриде, где Ястремская сенсационно взяла первый сет всухую (6:0), но затем уступила в напряженной борьбе — 6:0, 2:6, 5:7. Позже Коко призналась, что это была одна из самых трудных игр для неё.

«Это была невероятно изматывающая битва. Даяна играла на высочайшем уровне», — отметила Гофф после победы.

Прогноз: Ястремская может удивить

Несмотря на явное преимущество в рейтинге и статус фаворита, Коко вряд ли ожидает легкую прогулку. Даяна умеет цепляться за каждый розыгрыш и способна навязать борьбу. Особенно если ей удастся поймать темп в стартовых геймах.

Букмекеры оценивают вероятность того, что в матче будет сыграно больше 19,5 геймов, коэффициентом 1.80. Это выглядит логичной ставкой, учитывая предыдущую встречу соперниц.

Напомним, мы также писали о том, как Марта Костюк дала эксклюзивный комментарий.