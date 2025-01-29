Кобленц. Урсу не смог пройти во второй круг основной сетки, уступив в двухчасовом поединке

Украинский теннисист Вадим Урсу потерпел поражение в первом круге “челленджера” в Германии
Кобленц, Германия • 27 января-2 февраля • хард (зал) • $100,000
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Первый круг
Вадим Урсу (Украина. Q) – Матис Эрар (Франция) 6:7(5), 3:6
Украинский теннисист в этом матче записал на свой счет семь эйсов, допустил шесть двойных ошибок (у соперника – два эйса и пять двойных ошибок), сделал три брейка и проиграл четыре гейма на своей подаче. В первом сете Урсу не реализовал два сетбола подряд на подаче соперника при счете 6:5 в свою пользу. Поединок продолжался почти два часа игрового времени.
Для Вадима Урсу это был первый турнир в новом сезоне. В основную сетку украинец прошел, выиграв два матча в квалификации. За свое выступление в Кобленце Урсу заработал 4 рейтинговых очка и 1515 евро призовых.
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