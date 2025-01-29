Петер Байер о потере 20 миллионов призовых

В прошлом году перед летним перерывом RB занимала шестое место в Кубке конструкторов, а закончила сезон восьмой. Исполнительный директор Racing Bulls Петер Байер заявил, что потеря 20 миллионов долларов, на которые уже было рассчитывали в команде, не может не сказаться на её работе.

Петер Байер: «У нас амбициозные планы. К сожалению, по финансовым соображениям и из-за ограничений на силовые установки мы пока не можем проводить тесты с машинами прошлых лет.

Сейчас их проводят все крупные команды, Mercedes с Кими Антонелли – лучший пример. Машина несколько другая, но она соответствует скорости Формулы 1, а тесты проходят на современных трассах, что здорово помогает молодым гонщикам.

Такие тесты – это дополнение к обязательной программе, бонус, который возможен только в случае увеличения бюджета, а не его уменьшения из-за потери призовых.

По той же причине мы не можем расширить нашу маркетинговую активность. В Лас-Вегасе мы провели вечеринку за пределами трассы, открыв Формулу 1 для болельщиков. Лиам Лоусон и Юки Цунода поехали туда, где вы никогда не увидите гонщика Формулы 1, но это тоже стоило нам денег.

Если придется перейти в режим экономии, чтобы не жертвовать скоростью машины, все эти вещи могут пострадать. Кроме того, нам придётся отложить ремонт старой базы Minardi, где мы работаем – её давно пора расширить, но сейчас такой возможности нет».

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