В Red Bull продолжают дорабатывать машину

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, что команда продолжает работу по модернизации машины RB20. Хорнер добавил, что отрывы в чемпионате сокращаются, поскольку по регламенту соперники могут больше времени работать в аэродинамической трубе.

Кристиан Хорнер: «Вся команда продолжает работать на пределе возможностей над модернизацией машины. В условиях стабильного регламента всё, что мы узнаем в этом году, сможем применить в следующем.

Если вспомнить первую половину этого года, то мы выиграл семь Гран При, два или три спринта, лидируем в личном зачёте и Кубке конструкторов. Однако в последние недели отрывы в командном зачёте сократились, и мы сосредоточились на том, чтобы это исправить.

У нас меньше времени на работу в аэродинамической трубе, и мы неизбежно достигаем пика кривой прогресса. Это нормальная ситуация, которая ведёт к тому, что постепенно отрывы сокращаются. Полагаю, все команды рано или поздно достигнут своего пика.

Одну неделю преимущество у Mercedes, вторую – у McLaren, в третью – у Red Bull. Ferrari давно не было видно впереди, но расстановка сил постоянно меняется».

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