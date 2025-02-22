Найджел Мэнселл о борьбе за титул в 2025-м

Чемпион мира 1992-го года Найджел Мэнселл с интересом ждёт начала нового сезона…

Найджел Мэнселл: «Я слышал, что в Red Bull здорово поработали этой зимой, решили прошлогодние проблемы и добились прогресса с машиной. Очевидно, что они будут в борьбе и постараются выиграть оба титула.

В McLaren великолепно провели прошлый сезон. Если бы они смогли прибавить чуть раньше, то могли бы выиграть титул в личном зачёте. Нет сомнений в том, что Ландо и Оскар вновь бросят вызов соперникам. И, конечно, нельзя забывать Mercedes с Джорджем Расселлом. В итоге, у нас есть четыре фантастические команды и невероятный сезон, которого все мы ждём с интересом».

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