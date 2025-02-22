Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Мартин Баколе

The Ring. Джозеф Паркер и Мартин Баколе

Вечером, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер бокса, организованный Турки Аль-Шейхом.

Одним из главных событий вечера бокса станет противостояние новозеландца Джозефа Паркера (35-3, 23 КО) и конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе (22-1, 16 КО).

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Первоначально Паркер должен был драться против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа, однако тот снялся с боя из-за болезни. Мартин согласился заменить британца на коротком уведомлении.

Основной кард вечера бокса начнется 22 февраля в 18:15 по Киеву, а поединок между Баколе и Паркером запланирован не ранее 23:10.

Прямую трансляцию шоу проведет стриминговый сервис DAZN. Все новости о бое будут доступны на Sport.ua.

sport.ua