Рио-де-Жанейро. Лидер посева Зверев сенсационно проиграл 86-й ракетке мира, “лаки лузер” Карабелли сыграет в полуфинале

На турнире АТР 500 в Бразилии известны все участники полуфинальных матчей



Рио-де-Жанейро, Бразилия • 17-23 февраля • грунт • $2,574,145

Действующий чемпион: Себастиан Баэс (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Франсиско Комесанья (Аргентина) – Александр Зверев (Германия, 1) 4:6, 6:3, 6:4

Александр Мюллер (Франция) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 4) 7:5, 6:1

Себастиан Баэс (Аргентина, 5) – Цзэн Чжуньсинь (Китайский Тайбэй, Q) 6:4, 6:1

Камилло Уго Карабелли (Аргентина, LL) – Жайме Фария (Португалия, LL) 7:6(5), 6:4

• 86-я ракетка мира Франсиско Комесанья одержал самую рейтинговую победу в карьере, обыграв второго номера рейтинга АТР Александра Зверева. Аргентинец второй раз в карьере сыграл против соперника из топ-10 и второй раз отпраздновал победу (в прошлом году он победил шестую ракетку мира Андрея Рублева на старте Уимблдона). Комесанья впервые прошел в полуфинал турнира АТР и дальше сыграет против француза Александра Мюллера.

• “Лаки лузер” Камилло Уго Карабелли впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира АТР. Аргентинец стал восьмым “лаки лузером” в истории, кому удалось дойти до полуфинала на турнире АТР. За место в финале Карабелли сыграет против своего соотечественника Себастиана Баэса, которому проиграл на прошлой неделе в Буэнос-Айресе (общий счет их противостояния 4-1 в пользу Баэса).

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