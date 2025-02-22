Юта без Михайлюка проиграла Оклахома-Сити в регулярном чемпионате НБА

Кливленд разгромил Нью-Йорк, Даллас победил Нью-Орлеан

В ночь на 22 февраля состоялись девять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта Джаз без украинца Святослава Михайлюка потерпела поражение от Оклахома-Сити Тандер — 107:130. Отметим также разгромную победу Кливленд Кавальерс над Нью-Йорк Никс — 142:106.

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардз — Милуоки Бакс — 101:104 (32:19, 24:31, 19:34, 26:20)

Кливленд Кавальерс — Нью-Йорк Никс — 142:106 (41:29, 36:21, 33:29, 32:27)

Орландо Мэджик — Мемфис Гриззлис — 104:105 (22:29, 31:24, 30:27, 21:25)

Торонто Рэпторз — Майами Хит — 111:120 ОТ (19:20, 29:27, 32:27, 27:23, 4:13)

Даллас Маверикс — Нью-Орлеан Пеликанс — 111:103 (32:22, 24:31, 30:29, 25:21)

Сан-Антонио Сперс — Детройт Пистонз — 110:125 (27:36, 35:27, 18:38, 30:24)

Хьюстон Рокетс — Миннесота Тимбервулвз — 121:115 (48:38, 20:29, 30:26, 23:22)

Юта Джаз — Оклахома-Сити Тандер — 107:130 (22:29, 25:39, 37:31, 23:31)

Сакраменто Кингз — Голден Стэйт Уорриорз — 108:132 (28:31, 25:37, 30:32, 25:32)

Источник