Перший пік драфту НБА зізнався, що двічі ледь не покінчив життя самогубством. Усе через смерть його матері та травми

5-разовий учасник Матчу всіх зірок та перший пік драфту 2010 року Джон Волл, відомий своїми виступами за «Вашингтон» у НБА, на подкасті з Юдонісом Гаслемом та Майком Міллером зізнався, що двічі ледь не покінчив життя самогубством.

Волл дуже болісно пережив смерть своєї матері. У 2019 році її не стало через рак грудей. Перед цим Джон страждав від складних травм, через які був змушений достроково завершувати сезони в НБА, а смерть матері стала тим моментом, який остаточно зламав баскетболіста морально.

«Моя мати була моїм найкращим другом», – сказав Джон Волл.

Також він зізнався, що двічі приставляв пістолет до голови та думав про те, щоб закінчити життя самогубством, і навіть його найближчі друзі не знали про це.

Волл не наважився спустити курок лише через двох своїх синів, які, у випадку смерті Джона, залишилися б без батька. Баскетболіст розповів цю історію, щоб стати прикладом для інших людей, які думають про самогубство, та вплинути на їхнє рішення.

«Якщо ви коли-небудь відчуєте себе некомфортно, як темношкірому, афроамериканцю чи представнику будь-якої іншої раси, без різниці, ідіть по допомогу. Усе гаразд, у цьому немає нічого поганого. Я мав це зрозуміти, або я не був би сьогодні тут», — сказав Волл.

Фото: DC Sports King

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