Харьковские Соколы подписали новый контракт с MVP Высшей лиги

Вернувшись в Суперлигу после трехлетнего перерыва, харьковчане объявили о продлении контракта с Дмитрием Мартыновым

MVP Высшей лиги Дмитрий Мартынов продолжит выступления за Харьковских Соколов, которые вернулись в высший дивизион украинского баскетбола.

В предыдущем сезоне 23-летний защитник провел на паркете 23 матча, в среднем за игру набирая по 19,4 очка, делая по 4,6 подбора и отдавая по 3 передачи.

Напомним, Харьковские Соколы уверенно переиграли Нико-Баскет в финале Высшей лиги-2024/25. Также команда дошла до полуфинала Кубка Украины FAVBET, где уступила БК Ровно.

Читайте также: Президент Харьковских Соколов Чебышев: Мы готовы воспользоваться правом играть в Суперлиге

Ранее Харьковские Соколы объявили, что в следующем сезоне команду возглавит Валерий Плеханов, который до того готовил Запорожье.

Харьковчане уже выступали в Суперлиге в период 2019 — 2022. В 2023-м Соколы возобновили выступления на уровне Высшей лиги.

Источник