Бостон обыграл Кливленд, Оклахома победила Даллас в плей-офф НБА

Состоялись первые матчи второго раунда

В ночь на 8 мая состоялись первые матчи второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Бостон Селтикс на своей площадке обыграли Кливленд — 120:95. Форвард хозяев Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл – 18 очков и 11 подборов. У гостей 33 очка набрал защитник Донован Митчелл.

Во втором матче Оклахома также дома победила Даллас — 117:95. Защитник хозяевШейс Гилджес-Александер завершил матч с 29 очками, девятью подборами и девятью передачами.

НБА. Плей-офф. Второй раунд

Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс – 120:95

Счет в серии – 1:0

Оклахома Сити Тандер – Даллас Маверикс – 117:95

Счет в серии – 1:0

Источник