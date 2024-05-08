Мбаппе и Дембеле получили самые низкие оценки за матч с Боруссией Д

Удар по самолюбию звёзд

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Форварды "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе и Усман Дембеле признаны худшими игроками полуфинального матча Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".

Авторитетное французское издание L’Équipe оценило игру французов всего лишь на 2 балла из 10 – это самые низкие оценки среди футболистов обеих команд.

Самой высшей оценки были удостоены главный тренер "Боруссии" Эдин Терзич и автор победного гола в ворота "ПСЖ" — Матс Хуммельс (8). У парижан лучшим на поле был признан полузащитник Витинья — португалец получил 7 баллов.

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