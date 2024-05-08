Экс-чемпион WBC вышел на свободу под залог после ДТП в пьяном виде

Getty Images/Global Images Ukraine. Джермалл Чарло

Бывший обладатель чемпионского пояса WBC в среднем весе Джермалл Чарло совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения и был арестован полицией Техаса.

Сообщается, что боксер, будучи за рулем Lamborghini Urus, врезался в другую машину, после чего пытался покинуть место аварии. Полиция задержала Чарло почти в двух километрах от места аварии.

Джермаллу было предъявлено три обвинения — вождение в нетрезвом состоянии с уровнем алкоголя более 0,15 промилле, бегство от офицера полиции и побег с места аварии, повлекшее ущерб на сумму 200 долларов и более.

По законам штат Техас допустимая норма алкоголя для водителя составляет 0,08 промилле.

Джермалл Чарло был выпущен на свободу под залог в размере 9,5 млн долларов.

Отметим, что на фоне проблем с психическим здоровьем у Чарло Совет управляющих WBC принял решение утвердить Карлоса Адамеса в качестве действующего чемпиона WBC в среднем весе.

sport.ua