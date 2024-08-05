Джордж Форман назвал боксера, который мог бы доминировать в любую эпоху

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Форман

Легендарный хевивейтер Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху бокса. Джордж отметил Эвандера Холифилда.

«Эвандер был хорошим боксером. Он ждал, когда ты откроешься и выбрасывал комбинации. Эвандер ударил меня в нашем бою где-то 25, 30 раз, и когда он ничего со мной не сделал, он ударил локтем, чтобы выглядело так, будто я шатаюсь. Это был даже не удар, это было грубо, но это бокс, он знал, что даже если это не нанесет мне вреда, то убедит судей.

Я несколько раз его достаточно хорошо ударил. Но он умел хорошо защищаться. Я бил его сильным ударом, но он всегда отвечал мне. Я никогда не видел парня с такой решимостью, кроме Мухаммеда Али. Я думаю, что Холифилд мог бы доминировать с любым в любую эпоху, парень был очень хорош», – сказал Форман.

В 1991 Холифилд победил Формана единогласным решением судей.

Ранее Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории.

sport.ua