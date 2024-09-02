Промоутер Джошуа обещает «стильный нокаут» в поединке за титул

Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа и Дюбуа

Промоутер Эдди Хирн уверен, что супертяж Энтони Джошуа сможет красиво нокаутировать Даниэля Дюбуа в поединке за титул IBF супертяжелого веса, который пройдет 21 сентября.

«Большой бой. Оба боксера сейчас находятся на пике. Дюбуа является сильным соперником, но Джошуа выглядит сенсационно. Энтони оформит стильный нокаут».

«Для Джошуа это шанс третий раз стать чемпионом супертяжелого веса, и это дополнительная мотивация. Уверен, мы увидим классный поединок», – сказал Хирн.

Титул IBF стал доступным после решения Александра Усика сделать его вакантным.

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sport.ua