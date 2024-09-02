Зак Браун: У нас в команде два первых номера

У Ландо Норриса есть шансы на чемпионский титул в этом сезоне. Казалось бы, команде стоит полностью сосредоточиться на его поддержке, но нет – в McLaren используют «правила папайи», суть которых руководитель McLaren Racing Зак Браун разъяснил в интервью Sky Sport F1.

Зак Браун: «Перед гонкой мы обсуждали, что на старте гонщикам нужно пристроиться друг за другом и сделать так, чтобы никто не смог их обойти. Так и получилось. Но при этом Оскар агрессивно атаковал, чем Ландо, видимо, был застигнут врасплох. Он решил, что нужно просто пристроиться в двойку и смотреть, удаётся ли увеличить отрыв. Внутри команды мы всё это обсудим.

«Правила папайи» таковы: в борьбе с напарником можно бороться жёстко, но обязательно чисто, избегая контактов. Атака Оскара была агрессивной, мы немного понервничали на пит-уолл, но на самом деле нужно просто уважать своего напарника.

Ландо неудачно вышел из того поворота, было бы здорово, если бы они продержались в паре подольше. Они не касались друг друга, это был агрессивный, но чистый манёвр.

Мы в McLaren не выделяем одного гонщика перед другим. Они оба хотят побеждать. У нас в команде два первых номера, таким всегда был путь McLaren, хотя управлять им может быть непросто – вспомните Сенну и Проста.

Они отлично ладят друг с другом, гоняются чисто, и это философский вопрос – вы команда с одной машиной или команда с двумя машинами? Проще всего было бы, если бы Ландо просто вырвался вперед, тогда не пришлось бы принимать сложных решений на пит-уолл, но мы с Андреа Стелла действовали по нашим правилам».

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